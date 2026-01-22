Trapani Shark, il TAR respinge l’istanza per i 4 punti di penalizzazione

redazione

Trapani Shark, il TAR respinge l’istanza per i 4 punti di penalizzazione

giovedì 22 Gennaio 2026 - 17:41

Dopo il rinvio nel Calcio, ci si sposta sul fronte del basket. La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha respinto l’istanza di misure cautelari che è stata proposta dalla società Trapani Shark per l’annullamento della sanzione della penalizzazione dei – 4 punti in classifica come da delibera del Consiglio federale del 21 maggio 2025 e nonostante l’ormai esclusione fatta nel Campionato di serie A. Quasi un atto dovuto quello della società, ma a questo punto anche quello della FIP.

