Penalizzazione Trapani Calcio, tutto rinviato al 9 marzo

Si attendeva oggi la decisione del Tribunale Federale per l’eventuale penalizzazione – e nella peggiore delle ipotesi esclusione – del Trapani Calcio nell’attuale Campionato di serie C a seguito delle inadempienze federali dei mesi scorsi. Ma l’udienza è stata rinviata al prossimo 9 marzo. Adesso, bisognerà attenderà verso la metà di febbraio quando le società di Serie C saranno chiamate a pagare le spettanze per il 3° bimestre, quello legato ai mesi di novembre e dicembre 2025 e che potrebbe mettere a rischio il Trapani 1905. Antonini intanto stamani affermava: “Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende; Sono convinto sempre di più che la verità trionferà, che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in Serie A per Basket e Serie C per il Calcio”.