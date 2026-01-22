Derby Infuocato al PalaVirtus: la squadra di casa affronta la Pallacanestro Marsala. Riscatto o conferma?

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a un altro capitolo infuocato della Serie C: sabato 24 gennaio, alle ore 18:30, i biancazzurri del PalaMedipower, andranno al PalaVirtus di Trapani ad incontrare la Virtus Trapani, in un derby trapanese che promette scintille, valido per la 17° giornata della regular season del campionato.​​

I marsalesi arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Peppino Cocuzza Basket Milazzo, terminata sul 90-74 tra le mura amiche del PalaMedipower. Una prestazione corale che ha entusiasmato il pubblico presente, con i ragazzi di coach Peppe Grillo capaci di accelerare nel secondo quarto (26-15) e chiudere con autorità nel finale (22-15), dimostrando maturità e compattezza difensiva. Ogni elemento del roster ha contribuito con punti, recuperi e assist, confermando la crescita del gruppo sotto la guida tecnica di Grillo e dell’assistant Andrea Anteri, che ha lodato i segnali positivi emersi dalla gara.

Dall’altra parte, la Virtus Trapani giunge a Marsala reduce da un episodio amaro: la partita contro il CUS Palermo, disputata al PalaCus, è stata sospesa al 33′ minuto sul punteggio di 71-58 per gli ospiti a causa di una vile aggressione da parte di quattro individui incappucciati contro i tifosi trapanesi sugli spalti. Il Giudice Sportivo della Federbasket Sicilia ha disposto la ripetizione della gara, in quanto gli arbitri hanno escluso legami con la tifoseria di casa e qualificato l’episodio come atto di violenza estraneo allo sport, nonostante la richiesta di forza pubblica da parte del CUS. Un fatto deprecabile che ha interrotto una sfida già indirizzata verso Trapani, lasciando l’amarezza per un precedente pericoloso nel basket siciliano.​

Questo scontro assume contorni epici perché è il ritorno del derby di andata, disputato domenica 16 novembre 2025 proprio al PalaMedipower, dove la NPM prevalse 78-66 in una serata da incorniciare. Marsala dominò i primi due quarti (25-16 e 22-15), resistette alla rimonta avversaria nel terzo (11-13) e amministrò nel finale (20-22), grazie a una difesa ordinata e ripartenze letali. Protagonista assoluto Justas Vieversys, autore di 29 punti in 30 minuti con giocate di leadership su entrambi i lati del campo, supportato da una prova corale che testimoniò il lavoro in allenamento e il calore del “sesto uomo” marsalese

La Virtus ha bisogno di punti preziosi per restare in classifica nel gruppo di testa, mentre la NPM punta a consolidare il proprio percorso ascendente.