Confartigianato Sicilia: “Bene il restyling dello scalo di Birgi, ora spazio a imprese locali”

Confartigianato Imprese Sicilia esprime apprezzamento per il progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Trapani Birgi, che prevede interventi di ammodernamento dell’aerostazione per un valore complessivo di circa 14 milioni di euro. Un investimento considerato fondamentale per accompagnare la crescita dello scalo e consolidarne la funzione strategica all’interno del sistema dei trasporti e del turismo regionale. L’incremento delle rotte e il costante aumento del numero di passeggeri hanno reso ormai indispensabile un potenziamento delle strutture e dei servizi aeroportuali, in coerenza con le prospettive di sviluppo futuro dell’aeroporto. Secondo Confartigianato, questo percorso di rinnovamento dovrebbe necessariamente prevedere il coinvolgimento delle imprese artigiane e delle professionalità locali, valorizzando il tessuto produttivo del territorio.

“Accogliamo positivamente l’investimento destinato al restyling dell’aeroporto di Trapani Birgi – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Emanuele Virzì – e auspichiamo che, in un’operazione di rilancio così rilevante, venga data attenzione alle maestranze locali”. Virzì evidenzia inoltre come lo scalo trapanese sia ormai diventato un asset centrale per il turismo della Sicilia occidentale, riconoscendo il lavoro svolto dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra, “... che ha saputo risanare i conti e far crescere in maniera significativa il traffico passeggeri. Con questo intervento la Regione dimostra di credere nelle potenzialità di lungo periodo di uno scalo che può ambire a standard sempre più elevati e a un ruolo di primo piano”.