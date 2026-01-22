Campobello di Mazara verso il voto: alleanze in fermento e scenari aperti

Anche a Campobello di Mazara l’arrivo dei prossimi mesi coincide con una fase cruciale della vita democratica della città. Tra marzo e maggio anche la comunità campobellese sarà chiamata nuovamente alle urne e Giusy Grimaudo fa un quadro di quanto sta succedendo in Città in vista delle prossime Amministrative:

La primavera, arriverà presto, specilamente in campo politico, dove la città di Campobello di Mazara tra marzo e maggio, tornerà alle urne, insieme a Marsala e Gibellina all’interno della provincia di Trapani. Sotto un velo di calma apparente, si nasconde un clima rovente, dinamiche infuocate, che hanno attraversato e caratterizzato il clima politico a Campobello, vedi la questione di Forza Italia, esplosa dopo pochi mesi dal congresso comunale, di fatto il partito locale, ne esce più che dimezzato, poiché gran parte della dirigenza locale ha annunciato e dato vita a un nuovo percorso civico e politico, pur rimanendo e mantenendo i colori di bandiera.

I giorni corrono e il panorama politico locale si va delineando in maniera chiaro: da una parte l‘Amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Castiglione al suo secondo mandato, che sono in attesa, più semplicemente legati alla speranza dell’approvazione all’ARS del famigerato terzo mandato, che gli consentirebbe di giocarsi la tornata elettorale, con una posizione di vantaggio. Diversamente, si dovrebbe partire quai da zero, almeno ché il sindaco uscente, non abbia già individuato il suo successore, e quindi mantenere il gruppo unito, gruppo formato sostanzialmente da Fratelli d’italia, udc, gruppi civici, Democrazia e libertà, che nel 2020, hanno contribuito in modo determinante alla vittoria delle elezioni amministrative.

Dall’altra, si è concretizzato un fronte unito, formato in prevalenza da gruppi civici, alcuni storici, di peso e risultati come Campobello Nuova, che in passato ha già amministrato il comune, sia con la sinistra politica, che con la destra, gruppo civico che negli ultimi 5 anni si è reso protagonista di tante iniziative popolari, raccolta firme, vere e proprie battaglie contro l’attuale Amministrazione; c’è anche Cambiamenti, gruppo civico venuto alla luce nell’ultimo anno, con l’obbiettivo e l’impegno di far tornare al voto disinteressati, i delusi, tutti coloro i quali, ancora ci credono, ma hanno bisogno di una luce da seguire, a coltivare questa rinascita una nota sindacalista, con un passato politico alle spalle di impegno nel sociale e nei valori di partiti, società civile e rappresentanti attivi come figure impegnati nel campo delle forze armate; c’è il gruppo civico noi, dove all’interno oltre a nuove figure giovanili, ci sono i veterani, c’è chi ne ha viste tante e sa il fatto suo.

All’interno di questo fronte c’è anche l’associazionismo, Generazione Futura, un misto tra servizio, contributo al bene comune, ed esperienza, vista l’attività politica dei rappresentanti; non mancano anche i partiti, infatti all’interno troviamo anche esponenti del PD provinciale, attuali consiglieri comunali, e il partito dei Futuristi dell’ex Ars Cristaldi, che a Campobello, da sempre ha ricevuto valanghe di consensi determinati nella sua carriera politica; ci sono anche i fuoriusciti di Forza Italia, battezzati Azzurri per Campobello, un gruppo massiccio di professionisti, ex amministratori, ex sindaci, con la peculiarità di avere in squadra un vasto gruppo di giovanissimi, dato dal fatto che uno dei fondatori è anche coordinatore di Forza Italia Giovani; ufficiosamente sembrerebbe anche esserci il movimento di La Vardera, Controcorrente, vista la presenza del consigliere comunale del gruppo, come firmatario di numerosi comunicati… in sostanza, l’unico vero fronte che può ambire alla conquista del palazzo comunale, e assicurare un cambio di rotta della vita amministrativa del comune, anche perché è già trapelato che, altri gruppi politici, hanno manifestato l’intenzione di voler partecipare attivamente.

Altro dilemma, ci sarà un terzo polo? Dopo i vissuti delle Amministrative del 2020, credo che questa opzione non interessi a nessuno, però al momento, questa evenienza c’è, più che reale, infatti, un altro fronte costituito da Forza Italia, alternativa civica, Campobello 5.0 e Orizzonti Comuni, che non sono riusciti nè a crescere, e nemmeno ad aggregarsi alle due grandi coalizioni già in essere. La Forza Italia in questione, è quella apparentemente alla cordata del segretario comunale e provinciale e del suo consigliere comunale, eletto con la maggioranza del sindaco Castiglione; alternativa civica è la componente fuoriuscita dalla maggioranza un paio di anni fa, che ha attualmente un consigliere comunale, eletta nella lista dell’attuale amministrazione, di cui ne ha fatto parte fino a poco tempo fa; Campobello 5.0, un gruppo di amici, facente parte di una costola dei fuoriusciti di Fratelli d’Italia; infine Orizzonti Comuni, un paio di professionisti in ambito giuridico, fuori dalle dinamiche politiche e amministrative. Questo fronte, poiché è formato in parte, dai dissidenti dell’amministrazione Castiglione, indeboliscono gli uscenti, poiché provengono proprio da quella maggioranza, con ruoli ben specifici, parliamo di consiglieri comunali e assessori comunali per tanti anni sono stati all’interno della prima e della seconda giunta Castiglione.