Maltempo, le imprese della provincia di Trapani chiedono lo stato di calamità naturale

La sezione di CIFA che rappresenta le imprese della Provincia di Trapani in una nota stampa esprime forte preoccupazione per i gravi danni subiti dalle imprese a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito duramente la Sicilia. “Le intense piogge, le raffiche di vento e le mareggiate hanno provocato ingenti disagi e danni strutturali a numerose attività produttive, con una ricaduta significativa soprattutto sul comparto turistico-balneare, già fortemente esposto a fragilità stagionali e congiunturali. Stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività legate ai servizi turistici e alla ristorazione hanno registrato danni a infrastrutture, attrezzature e aree operative, compromettendo l’avvio e la continuità delle attività, con pesanti conseguenze economiche e occupazionali. Una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente se non si interviene con tempestività e strumenti adeguati di sostegno”.

Alla luce di quanto accaduto, CIFA Trapani sollecita con forza gli enti preposti, a partire dalla Regione Siciliana, di concerto con gli enti locali e autorità competenti, a procedere con la dichiarazione dello stato di calamità naturale. “Tale atto rappresenta un passaggio fondamentale per consentire l’attivazione concreta di misure straordinarie di sostegno, ristori economici, da erogare in tempi brevi, per danni subiti dalle imprese colpite. La Confederazione ritiene indispensabile un’azione coordinata e solidale che permetta alle attività produttive di ripartire, tutelando al contempo l’occupazione e il tessuto economico del territorio trapanese, fortemente legato al turismo e alla valorizzazione delle sue risorse costiere”. Il Presidente di CIFA Trapani, Gaspare Ingargiola, a nome del Direttivo provinciale e del Presidente nazionale della Confederazione, Andrea Cafà, “…esprime piena vicinanza e solidarietà a tutte le imprese e agli operatori economici che stanno affrontando questa difficile emergenza, assicurando il proprio impegno nel rappresentare le istanze del mondo produttivo e nel collaborare con le istituzioni affinché vengano adottate soluzioni rapide, efficaci e concrete a sostegno delle aziende danneggiate”.