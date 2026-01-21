Elezioni Marsala: il Partito Socialista incontra gli elettori a sostegno di Andreana Patti

Il Partito Socialista Italiano di Marsala domenica 25 gennaio, alle ore 10.30, presso il Cinema Golden di Marsala, terrà una riunione di segreteria aperta a militanti, simpatizzanti e cittadini tutti, volta al definitivo rilancio del Partito in città in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026. Interverranno, nell’ordine, il segretario cittadino del PSI Antonio Consentino, il segretario provinciale del PSI Salvatore Galluffo ed il segretario regionale e vice segretario nazionale del PSI Nino Oddo. Saranno presenti alla riunione, fra gli altri, i rappresentanti di tutti i partiti di centrosinistra. Nell’occasione si procederà alla presentazione della candidata sindaca della città di Marsala Andreana Patti, rappresentante del Movimento civico “Si Muove la Città”. All’esito degli interventi programmati chi lo vorrà potrà dare il proprio contributo con interventi mirati nell’ottica della imprescindibile “politica dell’ascolto”.

“Iscritti, simpatizzanti del PSI marsalese, cittadine e cittadini – dichiara l’avvocato Consentino – saranno chiamati a fornire il loro propositivo contributo alla causa del Partito Socialista ed in vista delle prossime elezioni amministrative nel supremo interesse della nostra comunità. Infondo Marsala è una città a vocazione socialista, ed il Partito Socialista Italiano è in campo a sostegno di Andreana Patti per la rinascita della città dopo anni di assoluto torpore ed inarrestabile declino”.