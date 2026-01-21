Migliorano le condizioni meteo, a Marsala verifica di giardini comunali e impianti sportivi. VIDEO

Con un provvedimento sindacale è stata disposta la riapertura del Cimitero comunale di Marsala, tenuto conto del miglioramento delle condizioni meteorologiche che hanno interessato anche questo versante occidentale della Sicilia. È ciò, a seguito della preventiva verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza effettuata dal personale del settore Servizi pubblici locali. Lo stesso, è tuttora impegnato anche nei sopralluoghi in aree a verde comunali – tra cui in Villa Cavallotti – al fine di rimuovere il divieto di accesso, transito e permanenza nei suddetti siti. L’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, si è sincerato anche della tenuta degli impianti cittadini e sembra che non ci siano danni alle strutture: “Tutto procede bene – ci ha dichiarato – e il cattivo tempo non ha inciso sull’impiantistica sportiva e per fortuna non abbiamo grossi danni. Ho chiamato stamani l’Ufficio Tecnico e mi hanno assicurato che non ci sono conseguenze. Qualche albero abbattuto dal vento”. Per il vero, come ha chiarito l’assessore, solo un pannello in lamiera della piscina comunale era pericolante e la ditta che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione ha già proceduto a metterlo in sicurezza.

