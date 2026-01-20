La Virtus Femminile Marsala non passa a Napoli che cala il poker

Finisce 4-0 la sfida tra Virtus Femminile Marsala e Academy Abatese andata di scena domenica 18 gennaio 2026 presso lo stadio comunale “Santa Maria la Carità” di Napoli. “Sicuramente non sono queste le partite che devono aiutarci a fare punti però ci abbiamo provato, abbiamo giocato fino alla fine – commenta coach Valeria Anteri al termine del match -. I gol sono venuti da alcune disattenzioni che potevano anche essere evitate però anche l’Abatese non è stata lì a guardare, ha fatto il suo gioco con molta tranquillità e si è portata a casa i tre punti. Il primo girone, quello di andata, è finito e stiamo già iniziando a pensare a quello del ritorno che sarà sicuramente tutto in salita per noi, ma siamo sempre convinti della nostra possibilità di di salvarci”. Per il prossimo appuntamento di Serie C Femminile Nazionale le azzurre dovranno attendere fino al 2 febbraio per la 12º Giornata di Campionato che sarà ancora in trasferta, questa volta in casa del Pink Sport Time a Bari. Nel frattempo la formazione lavorerà per i due impegni consecutivi in Juniores Under 19 in programma con gare casalinghe questa settimana con il Catania e la prossima settimana con il JSL.