Trapani Calcio: esonerato dopo meno di un mese il ds Luigi Volume

In attesa dell’udienza del Tribunale federale fissata per giovedì 22 gennaio – e che aprirà a scenari che potrebbero essere anche deleteri per il Trapani 1905 – arrivano nuove tegole in casa granata. La società ha infatti ufficializzato l’esonero di Luigi Volume dal ruolo di direttore dell’area tecnica. Il dirigente sportivo era stato nominato appena lo scorso 29 dicembre, subentrando ad Andrea Mussi, anche lui esonerato. Inoltre sembra che alcuni giocatori stanno pensando di risolvere anticipatamente il contratto. Ma molto probabilmente si deciderà dopo il verdetto del Tribunale federale.