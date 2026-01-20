Rugby sempre più felice a Trapani: il Centro Sicilia superato 31 a 26

Si è disputata domenica presso l’ex Campo CONI di Trapani, la gara che ha visto il Trapani Rugby superare il Centro Sicilia con il punteggio di 31–26 nell’ottava giornata del campionato di Serie C, conquistando anche il punto di bonus offensivo e consolidando il terzo posto in classifica, obiettivo dichiarato a inizio stagione. La partita ha evidenziato due chiavi di lettura ben distinte. Il Centro Sicilia, franchigia composta da atleti provenienti da Caltanissetta ed Enna, ha fatto valere una marcata supremazia nelle fasi statiche, in particolare in mischia chiusa e touche, grazie a un pacchetto di avanti di grande esperienza e peso specifico. Una pressione costante che ha messo alla prova il Trapani Rugby, soprattutto nella prima frazione di gioco. I granata hanno però saputo reagire con grande maturità tattica, rispondendo con un gioco veloce ed efficace: ottima trasmissione alla mano, uso intelligente del gioco al piede e rapidità nei punti di incontro hanno permesso di sviluppare il gioco al largo, soluzione che ha portato alla realizzazione di tutte le mete dell’incontro. Sono andati in meta Arrondo, Buscemi, Fatty,Agosta e Russo, mentre Anselmo ha centrato i pali nei calci di trasformazione.

Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, il Trapani Rugby ha mostrato grande carattere, cuore e una solida condizione atletica, riuscendo a ribaltare l’inerzia del match nella ripresa. La risposta del gruppo, giovane ma compatto, ha confermato la qualità del lavoro svolto e la forza del collettivo. La vittoria è dedicata a Salvatore Rach, mediano di mischia e punto di riferimento del reparto, costretto allo stop per infortunio. I tempi di recupero stimati sono di uno-due mesi: a lui va il sostegno di tutta la società, con l’augurio di rivederlo presto in campo. La società desidera inoltre esprimere la propria vicinanza e solidarietà agli amici della Virtus Trapani, con cui esiste un rapporto di stima e amicizia, per quanto accaduto nel corso del weekend. Da sottolineare il comportamento corretto del Centro Sicilia e il clima positivo che ha caratterizzato il terzo tempo, nel pieno rispetto dei valori del rugby. Con il terzo posto ora consolidato, il Trapani Rugby guarda avanti con determinazione: l’obiettivo è mantenere la posizione, continuare a lottare e continuare a sognare, con l’auspicio di poter presto accogliere un pubblico sempre più numeroso e il sostegno dell’intera città.