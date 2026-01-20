Maltempo in Sicilia: ancora allerta rossa ad est, gialla nel trapanese

L’ondata di maltempo non lascia la Sicilia e prosegue anche nella giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, seppur con intensità diversa nelle varie aree dell’isola. Le condizioni peggiori si prevedono, ancora, nella fascia ionica orientale, tra Messina e la provincia di Catania, dove la Protezione Civile Regionale ha confermato l’allerta rossa, mentre per la fascia centrale e meridionale (da Palermo fino a Siracusa è prevista l’allerta arancione. Nel trapanese e nell’agrigentino, infine, si prevede l’allerta gialla.

Alla luce di ciò, le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Venti di burrasca, più forti nelle zone ioniche, con mare molto agitato su tutti i versanti e temperature tendenzialmente stazionarie.