Ginnastica: bene la gara a Marsala in vista della finale, arriva la campionessa Giorgia Villa

Ha riscosso notevole successo la gara regionale di ginnastica artistica maschile e femminile CSAIN organizzata dalla Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala sabato scorso presso l’impianto sportivo di Via Tunisi, che ha visto la partecipazione di 50 ginnasti e ginnaste provenienti da diverse realtà del territorio. La competizione, divisa in due livelli di difficoltà, Serie D e C2, valevole per l’ammissione alla finale nazionale, ha messo in luce non solo l’impegno e la passione degli atleti e dei tecnici, ma anche l’elevato livello tecnico raggiunto e il fair play dimostrato in ogni prova. Il pubblico ha potuto apprezzare la puntualità delle gare, terminate entrambe con una decina di minuti d’anticipo, ma anche la qualità dell’impianto di Via Tunisi, struttura moderna e funzionale, ideale per ospitare manifestazioni sportive di rilievo e capace di garantire comfort e sicurezza per atleti, tecnici e spettatori. L’appuntamento con lo sport continua: il prossimo evento in calendario è uno stage privato per 60 ginnaste con la pluricampionessa Giorgia Villa, che si terrà nei prossimi giorni presso l’impianto marsalese di proprietà dei professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. Un’opportunità unica di crescita tecnica e confronto per le giovani atlete e un’altra vetrina importante per la ginnastica artistica marsalese.