Antonini: “Valuto di ricominciare da un’altra città, voglio salvare titoli e investimenti”

Il mondo sportivo trapanese continua a fare i conti con giorni difficili. Dopo l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A di basket e le recenti vicende del Trapani Calcio, penalizzato in classifica per un totale di 15 punti – e con in ballo un’altra decisione del Tribunale Federale che potrebbe fare fuori la squadra dalla serie C -, la città vede ancora una volta i propri progetti sportivi frustrati. In questo contesto, Valerio Antonini, ex presidente della Shark, si dice pronto a ripartire e a difendere quanto costruito negli anni: “Sto valutando di ricominciare in un’altra città, con nuovi stimoli – ha dichiarato durante l’ultima puntata di SiraPodcast –. Avevo un grande progetto per Trapani, la realizzazione della Cittadella dello Sport, sostenuta da un investimento di 170 milioni di euro tramite il fondo Gem, ma tutto è stato bloccato. Evidentemente questo ha creato problemi all’amministrazione comunale, forse per impegni presi in campagna elettorale con altri imprenditori locali. Tutto questo nonostante il progetto avrebbe creato circa 400 posti di lavoro”.

Antonini ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo ora è salvare i titoli e proteggere gli investimenti fatti. Lotterò fino all’ultimo perché quanto costruito non venga cancellato. Può sembrare che la situazione sia estremamente difficile, ma sono convinto che le sentenze delle autorità competenti e della Commissione Tributaria ribalteranno tutto come un calzino”. Il messaggio dell’imprenditore lascia intendere che la battaglia legale e sportiva non è affatto conclusa e che, nonostante le difficoltà, la volontà di continuare a investire nello sport resta forte. Trapani, ancora una volta, osserva e attende sviluppi sul destino delle sue squadre simbolo.