Progetto CRE.S.CO: semi di futuro tra i vicoli di Trapani ed Erice

Nel cuore dei quartieri di Trapani e Erice, il locale Rotary ha scelto di rispondere alle sfide quotidiane con il Progetto CRE.S.CO che, da luglio, vede il Club Service di Trapani Erice nel ruolo di capofila, affiancato con energia dal Rotaract Club Trapani Erice e dal Rotary Club Trapani, impegnato nella realizzazione di attività di solidarietà. L’obiettivo è ambizioso quanto necessario: offrire strumenti concreti di riscatto a ragazzi e famiglie che vivono in contesti di disagio socio-economico, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita. Le iniziative messe in campo sono diverse a seconda delle necessità e richieste diverse.

Tra gli obiettivi: l’Ascolto che Unisce attraverso specifici laboratori dedicati al rapporto genitori-figli, CRE.S.CO punta a ricostruire il dialogo familiare. In contesti difficili, la comunicazione è spesso la prima vittima; questi spazi offrono il supporto psicologico ed emotivo necessario per rafforzare i legami e prevenire la dispersione scolastica e sociale; il rispetto per l’Ambiente e Tradizione, non c’è futuro senza consapevolezza del mondo che ci ospita. I moduli dedicati alla sostenibilità e al “lavoro di tradizione” insegnano ai giovani il valore del territorio e il recupero di antichi mestieri legati alla terra, riletti in chiave moderna ed ecologica; dalla Cucina al Mestiere, uno degli aspetti più tangibili è la Scuola di Cucina. Qui, la gastronomia non è solo arte, ma una vera opportunità professionale. I ragazzi imparano le basi del mestiere, trasformando una passione o una necessità in una competenza spendibile immediatamente nel mercato del lavoro locale.

Il successo di CRE.S.CO risiede nella sinergia della famiglia rotariana. Il coordinamento del Rotary Club Trapani Erice, il dinamismo dei giovani del Rotaract Trapani Erice e la collaborazione del Rotary Club Trapani hanno permesso di creare una rete di protezione e sviluppo che mette al centro la dignità della persona. Investire su questi quartieri di periferia con bisogni e criticità, significa credere che il talento sia ovunque, ma le opportunità no. Il Progetto CRE.S.CO è il tentativo di portare quelle opportunità esattamente dove c’è più bisogno di luce.