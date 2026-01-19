Moda in lutto, è morto Valentino. Mattarella: “Fu capace di guardare oltre tendenze e convenzioni”

Dopo Giorgio Armani, l’Italia perde un altro grande alfiere della sua moda nel mondo. All’età di 93 anni è venuto a mancare Valentino Garavani, stilista che ha legato il proprio nome all’alta moda, imponendo stile e tendenze in tutto il mondo, fino a vestire con i suoi abiti le più importanti star di Hollywood e i protagonisti del jet set. A dare notizia del decesso una nota del gruppo: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Nato a Voghera, dopo essersi formato lavorativamente in Francia, negli anni ’60 è tornato in Italia per aprire la sua prima casa di moda. Dopo aver vinto in America il Premio Neiman Marcus, equivalente all’Oscar della Moda, Valentino è diventato un fenomeno globale, con atelier a New York, Londra, Parigi, Tokyo. Seguono altre prestigiose onoreficenze in Italia (Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito, Cavaliere del Lavoro) e in Francia (nel 2006 gli fu assegnata la Legion d’onore).

La camera ardente sarà allestita presso Pm23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8.

Lo omaggia con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza».