Mazara calcio: si è dimesso mister Filippo Cavataio

Il Mazara calcio rende noto di avere ricevuto oggi le dimissioni dell’allenatore Filippo Cavataio. Il Mister ha preso questa decisione per cercare di dare uno scossone all’ambiente. In merito alla decisione dell’allenatore, la società nell’accogliere le dimissioni, esterna il sentito ringraziamento per “l’attaccamento e il lavoro svolto”. Allo stato attuale la squadra sarà allenata da mister Totò Asaro in vista dei prossimi impegni nel campionato di Promozione che vede il Mazara a 20 punti vicina la zona retrocessione. Il primo allenamento settimanale è previsto per domani, martedì 20 gennaio alle ore 18.30.