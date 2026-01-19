La Marsala Volley vince ma niente Pool Promozione

Si è chiusa con un’ovazione scrosciante la stagione regolare al Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. In una domenica pomeriggio caratterizzata dal pubblico delle grandi occasioni, la Sigel Seap Marsala Volley ha superato per 3-1 la Clerici Auto Concorezzo, al termine di una sfida vibrante che ha reso onore ad entrambe le formazioni. L’incontro ha mantenuto fede alle attese della vigilia, regalando scambi lunghi ed un equilibrio tecnico che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per oltre due ore di gioco. Concorezzo ha approcciato il match con determinazione, aggiudicandosi un primo set lottato punto su punto e chiuso ai vantaggi per 24/26. La reazione delle lilybetane, tuttavia, non si è fatta attendere. Spinte dal calore dei propri tifosi, le ragazze di Coach Lino Giangrossi hanno alzato il ritmo, pareggiando i conti nel secondo parziale (25/19) e mostrando una straordinaria tenuta mentale nei momenti caldi del terzo e quarto set, chiusi rispettivamente sul 25/23 e 25/21.

È stata una “battaglia vera” dove la qualità del gioco espressa da entrambe le compagini ha nobilitato l’intero Campionato di Serie A2 Tigotà. Sotto il profilo individuale, la Sigel Seap ha trovato in Amelie Vighetto la sua punta di diamante, capace di mettere a referto ben 23 punti. Prestazione da incorniciare anche per l’MVP di giornata, Pozzoni, che con 15 punti ha guidato l’attacco nei momenti decisivi. Il contributo di capitan Caserta (13 punti) e di Jessica Kosonen (12 punti) ha garantito solidità al roster, mentre in seconda linea è emersa la prova monumentale di Cicola, capace di una ricezione positiva del 76%. Nonostante il successo pieno e la conquista dei 3 punti, il contestuale successo al tie-break (3-2) di Messina su Melendugno ha consegnato l’ultima casella della Pool Promozione alle peloritane, condannando Marsala alla Pool Salvezza per un soffio. Tuttavia, la vittoria odierna non è affatto vana, il sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro approda alla seconda fase portando con sé l’intera posta in palio conquistata oggi e, soprattutto, la consapevolezza di essere una squadra coesa, tenace e in grado di lottare ad armi pari con chiunque.