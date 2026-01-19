Maltempo: chiude anche l’Ars domani niente seduta

È stata rinviata la seduta dell’Assemblea regionale siciliana inizialmente prevista per domani 20 gennaio. L’allerta meteo che interessa gran parte della Sicilia ha fatto spostare la riunione de Parlamento regionale che aprirà regolarmente mercoledì prossimo, mantenendo invariato l’ordine del giorno, che prevede la discussione del disegno di legge sugli enti locali.

La decisione è stata comunicata ai deputati dagli uffici dell’Ars, che hanno allegato la nota diramata dalla Protezione civile regionale. Molti parlamentari che si recano nel fine settimana nelle loro residenze nelle varie province, avrebbero dovuto raggiungere Palermo durante le ore del rischio di eventi meteorologici estremi.