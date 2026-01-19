Il M5S in difesa di Andreana Patti: “Grillo è l’ultimo che può parlare di periferie”

Anche il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Marsala replica alle dichiarazioni del sindaco Massimo Grillo, che, nel presentare la sua ricandidatura, ha riservato una serie di attacchi alla candidata sindaca del centrosinistra, Andreana Patti, definendola “una burocrate che non ama Marsala” e accusandola di non essersi mai occupata delle periferie.

«Massimo Grillo – dichiara Franco Rapisarda, coordinatore del Gruppo Territoriale M5S Marsala – è l’ultimo che può parlare di periferie. Lui, che non ha mai messo piede in un quartiere popolare di Marsala, se non per raccattare voti, che ha trascorso la sua vita politica nei salotti buoni della destra conservatrice trapanese. Invece di parlare delle scelte professionali di Andreana Patti, spieghi ai marsalesi perché invece lui ha del tutto ignorato i quartieri in questi anni? Il suo tentativo di spostare l’attenzione dei marsalesi è vano: quattro anni di amministrazione Grillo hanno lasciato Marsala più povera, più isolata, più degradata. È ora di cambiare».

«L’attacco personale ad Andreana Patti – commenta la deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi – non è certo il modo migliore per iniziare una campagna elettorale. Il confronto politico, anche se aspro, dovrebbe concentrarsi sui problemi reali e quotidiani dei marsalesi: dalla sicurezza alle strade, dai servizi ai giovani. Marsala merita un dibattito serio, basato sui fatti e sulle proposte, non su attacchi personali che nulla di edificante lasciano ai cittadini. Da un sindaco uscente, con un background politico come quello dell’onorevole Grillo, mi aspetterei un confronto più responsabile verso chi vive la città ogni giorno. Una caduta di stile che tradisce forse un po’ di nervosismo per una incoronazione dal centrodestra che stenta ad arrivare, ma che di certo non fa onore alla quinta città della Sicilia».