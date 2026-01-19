I socialisti di Marsala: “il sindaco bocciato dal suo stesso schieramento politico”

In riferimento alla presentazione che ha fatto il sindaco di Marsala Massimo Grillo al golden dove ha di fatto aperto la sua campagna elettorale tra le prese di posizione che sono giunte alla nostra redazione arriva quella del Partito Socialista lilibetano:

“Massimo Grillo ha palesato le difficolta’ della destra marsalese. Incapace a pochi mesi dal voto di fare sintesi e indicare un candidato sindaco credibile.

Il bilancio di 5 anni di amministrazione di Grillo sono negativi. Non a giudizio della sinistra ma a parere delle stesse forze di centrodestra dove lui milita e non intende riproporlo.

Gli attacchi ad Andreana Patti sono il tentativo buttare la palla in tribuna peraltro in maniera che non gli fa onore per gli argomenti usati”

Domenica prossima 25 gennaio i socialisti sempre al cinema Golden illustreranno la loro adesione alla candidatura di Andreana Patti a sindaco.