Allerta rossa e arancione in Sicilia per martedì 20 gennaio

Come ampiamente preannunciato, la giornata di martedì 20 gennaio sarà la più temibile da un punto di vista meteorologico in Sicilia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale prevede un’ulteriore peggioramento delle condizioni, con allerta rossa in tutte le province orientali dell’isola e arancione in quelle occidentali (Trapani, Palermo, Agrigento).

In particolare le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati. I venti saranno di burrasca orientali, con rinforzi di burrasca forte fino a tempesta, mentre i mari saranno molto agitati, con forti mareggiate sulle coste. Tendenzialmente stabili le temperature, con possibili nevicate sopra i 1500 metri di altezza.