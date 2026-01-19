Allerta meteo, l’Asp invita ad andare in ospedale e alla Cittadella solo per reali emergenze

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani invita la cittadinanza, nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a recarsi presso Cittadella della Salute di Erice Casa Santa , e negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani solo in situazioni di emergenza. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e le ordinanze sindacali hanno reso necessarie maggiori accortezze in queste due giornate, considerando anche nei citati presidi sanitari insistono alberi ad alto fusto, la cui caduta potrebbe causare danni agli utenti e alle loro autovetture.