Torna il Carnevale di Petrosino: sfilate ed eventi dal 14 al 17 febbraio

Torna il Carnevale di Petrosino. La comunità petrosilena si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, in programma dal 14 al 17 febbraio: una manifestazione che promette di trasformare il paese in un grande palcoscenico di allegria, musica e creatività.

L’evento, promosso dal Comune di Petrosino, propone un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età: carri allegorici, gruppi in maschera, la Via del Gusto con sapori e prodotti del territorio, il tradizionale Carnevale dei bambini e l’immancabile Luna Park, che renderà l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il Carnevale rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione di aggregazione sociale, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione del territorio. Un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani, associazioni e visitatori, rafforzando il senso di comunità e offrendo un’immagine viva e accogliente di Petrosino.

Colori, musica, maschere e sorrisi saranno i protagonisti di quattro giorni di festa che animeranno le strade del paese, confermando il Carnevale di Petrosino come uno degli eventi più significativi del calendario cittadino.

Il programma dettagliato delle singole giornate sarà comunicato nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

«Il Carnevale di Petrosino è una festa che appartiene a tutta la comunità e che ogni anno riesce a unire generazioni diverse nel segno della gioia e della condivisione – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Abbiamo voluto un’edizione 2026 ricca di eventi, capace di valorizzare la creatività dei nostri cittadini, il lavoro delle associazioni e le eccellenze del territorio. Quattro giorni di colori, musica e divertimento che renderanno Petrosino un luogo aperto, accogliente e vivo, soprattutto per i più piccoli, veri protagonisti del Carnevale. Invito tutti, cittadini e visitatori, a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da questa grande festa che rappresenta al meglio lo spirito della nostra città».