Tutto pronto per la premiazione de “Il Presepe più bello – Città di Marsala”

Saranno premiati oggi, 18 gennaio, i vincitori del concorso “Il Presepe più bello – Città di Marsala”, organizzato dall’Associazione Stella di Betlemme – Amici del Presepio, presieduta da padre Filippo Romano e dedicato alla memoria del suo ideatore Enrico Piccione. Si cominicia la mattina, alla ore 10.30, con la sezione dedicata alle scuole, durante la quale verranno premiati gli studenti che si sono cimentati nelle sezioni del concorso “Disegna il tuo presepe” e “Poesia sul presepe”. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, si proseguirà con l’annuncio dei vincitori del concorso tradizionale dedicato ai concittadini che hanno candidato il presepe realizzato in casa in occasione del Natale appena trascorso. Una giornata importante che segna un traguardo prestigioso, raggiunto con un impegno costante sul campo, che ne fa una delle manifestazioni più longeve del territorio. Il concorso infatti festeggia quest’anno il suo ventesimo anniversario. La cerimonia di premiazione sarà dunque l’occasione per ripercorrere il cammino fatto in questi 20 anni in cui tanti cittadini hanno accettato di prendere parte a questa goiosa competizione e aperto le porte della propria abitazione per condividere le suggestive ambientazioni e il messaggio di pace del proprio presepe. Entrambi i momenti si svolgeranno al Parco archeologico di Lilybeo, la cui direttrice Anna Occhponti ha accolto con favore il progetto.

Nel frattempo, chiuse le iscrizioni, la giuria ha già cominciato a valutare i presepi in gara analizzando le caratteristche, le peculiarità, le procedure di realizzazione di ciascuno. Per farlo, è stato necessario recarsi anche a casa dei partecipanti, così da poter comprendere appieno lo spirito con cui sono stati pensati e realizzati. Ne è emerso, come ogni anno, uno mondo che, partendo da un forte sentimento di fede, si tramuta in gesti di impegno, di passione, di lavoro, dove possibile condiviso tra i membri della famiglia, come espressione viva e sentita del messaggio di amore e fratellanza del Cristo venuto al mondo. Tanti anche quest’anno i presepi in gara: declinazioni della Natività tra le più disparate, dalle versioni tradizionali a quelle attualizzate, dalle ampie ambientazioni a rappresentazioni minimal ma cariche di valore simbolico. In tutte dominano la creatività, l’artigianalità e la cura dei dettagli. Ogni concorrente ha trovato la propria dimensione in forme e materiali diversi, ma tutte le realizzazioni sono caratterizate dalla passione per quest’antica tradizione e dalla voglia di condividerlo con gli affetti più cari. Le foto dei presepi in gara sono disponibili sulla pagina Facebook del concorso, attraverso cui è possibile anche votare per “il presepe più cliccato”. A far parte della giuria sono stati chiamati professionisti provenienti dal mondo della formazione, della cultura e del giornalismo, oltre alla vincitrice della passata edizione. A tutti loro spetterà l’arduo compito di decretare il vincitore.