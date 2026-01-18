Màkari 5: al via i casting per la nuova stagione della fiction Rai

La Sicilia si prepara a riaccendere i riflettori su una delle sue storie televisive più amate. Come avevamo annunciato, Màkari, la fiction di successo di Rai 1 prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, tornerà ufficialmente con una quinta stagione e lo farà, ancora una volta, partendo dal territorio. I casting sono pronti a partire e l’attesa, tra addetti ai lavori e appassionati, è già palpabile. Un ritorno che profuma di casa, di mare e di racconti sospesi tra mistero e ironia. Màkari non è soltanto una serie gialla: è un viaggio narrativo dentro l’anima dell’Isola, tra paesaggi assolati, silenzi carichi di significato e personaggi che sembrano nascere direttamente dalla terra che li ospita. L’inizio delle riprese di Màkari 5 è previsto per marzo 2026 e il set resterà attivo per circa 15 settimane. Un impegno importante, che si traduce anche in concrete opportunità professionali: tutte le prestazioni previste saranno regolarmente retribuite. Un aspetto non secondario, soprattutto in un momento storico in cui il settore audiovisivo rappresenta una risorsa sempre più significativa per l’economia culturale locale. La produzione ha scelto di ribadire con forza il legame con la Sicilia. I casting sono infatti riservati esclusivamente a uomini e donne siciliani, di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Non saranno prese in considerazione candidature di attori non siciliani, indipendentemente dal loro curriculum artistico: un segnale chiaro della volontà di continuare a raccontare la Sicilia attraverso chi la vive ogni giorno. Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo attorisicilia@gmail.com, allegando due fotografie recenti e non ritoccate (un primo piano e una figura intera), un curriculum aggiornato con eventuali esperienze precedenti e un recapito telefonico. Gli attori rappresentati da agenzie dovranno indicare anche i riferimenti del proprio agente. La selezione avverrà inizialmente tramite self tape, con la possibilità di successivi provini in presenza sul territorio siciliano. Al centro della serie resta Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè: giornalista disilluso che, dopo aver perso il lavoro a Roma, torna nella sua terra d’origine. A Màkari, tra amici fidati, amori irrisolti e paesaggi che tolgono il fiato, Lamanna si ritrova coinvolto in una serie di casi misteriosi che diventano anche occasione di introspezione personale.

Il successo di Màkari risiede proprio in questo equilibrio delicato: la suspense del giallo si intreccia con l’ironia, la riflessione e una narrazione che valorizza i luoghi e le atmosfere siciliane. Le location, molte delle quali amate e riconoscibili anche dal pubblico della provincia di Trapani, non fanno mai da semplice sfondo, ma diventano parte integrante del racconto. Con la quinta stagione ormai in cantiere, Màkari si conferma non solo come una fiction di successo, ma come un progetto culturale capace di dare voce al territorio, creare lavoro e raccontare la Sicilia con autenticità. Per molti aspiranti interpreti locali, potrebbe essere l’occasione giusta per entrare in una storia che, stagione dopo stagione, continua a conquistare il cuore degli italiani.