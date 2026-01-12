“Màkari 5” si farà, pronti i casting: si inizia a girare da marzo

La produzione di Màkari, la serie tv che racconta le avventure di Saverio Lamanna – personaggio nato dalla penna dello scrittore Sellerio Gaetano Savatteri – non aspettava altro che la riconferma della quinta stagione da parte della Rai. E così è stato. Adesso però partono urgenti i casting: le riprese partiranno a marzo 2026 e dureranno ben 15 settimane. La serie televisiva targata Palomar e Rai Fiction, ambientata nelle città trapanesi torna a cercare volti nuovi da inserire nel cast.

La ricerca è rivolta a uomini e donne siciliani di età compresa tra i 18 e i 70 anni, la produzione specifica che non verranno prese in considerazione candidature di attori non siciliani, indipendentemente dall’esperienza maturata. Il legame con il territorio, evidentemente, resta un elemento fondamentale per la riuscita della serie.

Come partecipare ai casting

Per candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo attorisicilia@gmail.com allegando:

due fotografie recenti e non ritoccate (una in primo piano, una a figura intera), un curriculum aggiornato con eventuali esperienze pregresse, un numero di telefono per essere ricontattati. Chi è rappresentato da un’agenzia dovrà indicare anche i riferimenti del proprio agente. La selezione prevede una prima fase di valutazione tramite self tape, ma non è esclusa la possibilità di un provino in presenza in Sicilia per i candidati che supereranno il primo step.