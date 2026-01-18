European Cup, Erice perde il match di andata con l’Atletico Guardes

Le spagnole dell’Atletico Guardes si sono imposte nel match d’andata degli ottavi di finale della European Cup contro la Handball Erice. In un palazzetto infuocato, Guardes si impone con soli 3 gol di scarto: per le Arpie decisivo il trend negativo nei primi minuti della ripresa dove le spagnole hanno capitalizzato al meglio: un vantaggio che poi si è trascinato fino alla fine sebbene le giocatrici di Bruno Tronelli fossero arrivate anche al -2 quando mancavano gli ultimi 5 minuti di gara. Nulla è perduto, però, sabato prossimo si gioca a campi invertiti e tutto può essere ribaltato. Appuntamento, quindi, al PalaCardella di Erice.

CRONACA

I primi due minuti e mezzo sono di pieno studio: prima segna Ramos Reyes per l’Atletico Guardes, poi risponde Do Nascimento per Erice. Le spagnole accelerano portandosi sul 3 a 1 con Ramos Reyes e Tellez Delgado. Le Arpie provano a restare in scia con Pessoa. Kapitanovic carica Erice fermano un tiro dai 7 metri, Cabral Barbosa approfitta di un contropiede. Le Arpie, dopo minuti di studio e senza realizzazioni da ambo le parti, non riescono a passare avanti: Sancha González e Tellez Delgado siglano il 5 a 3 per le spagnole. Assana e Serrano Ortega muovono il tabellino, Erice attacca con una giocatrice in più e agguanta il pareggio con un sette metri di Do Nascimento e un’ottima conclusione di Assana. Al 24’, Pessoa regala il primo sorpasso per le Arpie che volano sul 7 a 8. Cacheda González agguanta il pareggio ma Assana sale in cattedra, Erice +1. Serrano Ortega trova il pareggio e, allo scadere, Hauptman e Gandulfo aggiustano il punteggio sul 10 a 10. Una partita fin qui durissima da ambo le parti, rude e spettacolare. È coppa. È partita vera.

Le spagnole partono nuovamente bene con Ramos Reyes che sigla due gol in rapidità, Serrano Ortega aggiunge fieno in cascina e l’Atletico Guardes allunga per la prima volta sul +3. Le Arpie sono sotto shock, non riescono a sbloccarsi e Tellez Delgado e Cacheda González puniscono le ericine. La squadra di Bruno Tronelli subisce ancora e il coach delle neroverde (oggi in maglia rosa e pantaloncini neri) chiama timeout sul 16 a 10. Ahanda sblocca le Arpie con due contropiedi, Castro Viaño risponde dal lato destro del campo, mantenendo l’Atletico Guardes sul +5. Ramos Reyes approfitta della superiorità numerica ma Assana torna a colpire e Gandulfo accorcia (con due gol) sul 18 a 15. Tellez Delgado è una spina nel fianco nella difesa ericina, sigla due reti consecutive che aggiornano il punteggio sul 20 a 15. Ahanda risponde e subisce anche un fallo che genera un due minuti alle avversarie. Sempere Herrera realizza ma Do Nascimento risponde dai 7 metri: 21 a 17. Ahanda approfitta della porta sguarnita e segna dalla metà campo delle Arpie, la difesa delle giocatrici di Bruno Tronelli regge nonostante i due minuti di Gandulfo e Severin colpisce per il -2. Tellez Delgado si lancia in contropiede al 55’, Serrano Ortega sigla dai 7 metri ed Erice torna sul -4. Do Nascimento approfitta dei pochi centimetri a disposizione ma Mendoza Peralta sigla il 24 a 20. Assana insiste quando mancano 2 minuti ma Tellez Delgado non si ferma. Nell’ultimo minuto, Severin trova il gol da lontano, la difesa delle Arpie chiude bene ma il tempo termina: vince l’Atletico Guardes 25 a 22. Appuntamento a sabato prossimo per il ritorno.

Balonmán Atlético Guardes – AC Life Style Handball Erice 25-22 (10-10)

Balonmán Atlético Guardes: Mínguez García, Sempere Herrera 1, Mendoza Peralta 1, Hauptman 1, Tellez Delgado 7, Cacheda González 2, Palomo Pineda, Serrano Ortega 4, Martínez Ruiz, Castro Viaño 1, Portillo Mieres, Sancha González 2, Ramos Reyes 6, Balzinc, Gonzalez Español, Rodriguez Iglesias. All. Ana Cristina Teixeira Seabra

AC Life Style Handball Erice: Fanton, Bernabei, Severin 2, Tarbuch, Losio, Manojlovic, Gandulfo 4, Do Nascimento 4, Iacovello, Dalle Crode, Pessoa 2, Assana 5, Ahanda 4, Cabral Barbosa 1, Kapitanovic. All. Bruno Tronelli.

Arbitri: Xavier, Hugo e Braganca, Alexandre (Portogallo)

Commissario: Geipel, Lars (Germania)

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 24 gennaio 2026 – 18, Handball Erice – Balonmán Atlético Guardes, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finali della European Cup.