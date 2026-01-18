Calcio: poker del Trapani contro il Sorrento, ma sugli spalti esplode la contestazione contro Antonini

Larga vittoria del Trapani Calcio, che stende per 4 a 0 il Sorrento. Immediato vantaggio granata con Kirwan al terzo minuto del primo tempo. La prima frazione è però stata caratterizzata anche da una dura contestazione dei tifosi trapanesi verso il presidente Valerio Antonini, ripetutamente insultato in un clima di grande tensione, tra esplosioni di bombe carta e striscioni ingiuriosi verso l’imprenditore laziale, a pochi giorni dall’attesa decisione della Federazione che potrebbe anche portare all’esclusione dal campionato del sodalizio granata, come già avvenuto nel basket per la Shark. La crescente contestazione ha reso necessaria anche la sospensione del match da parte dell’arbitro Totaro di Lecce. Il caos sugli spalti non ha però distratto i ragazzi di mister Aronica, che hanno continuato a giocare con professionalità. Il secondo gol del Trapani è arrivato alla fine del primo tempo con Salines, mentre Canotto ha siglato il terzo centro dei padroni di casa al 53°. Nel finale è arrivato il quarto gol, ad opera di Stauciuc.

IL TABELLINO:

TRAPANI: Galeotti; Salines( Podrini 78′), Motoc, Pirrello, Nicoli, Marcolini ( G. Aronica 46′), Celeghin; Kirwan, Canotto (La Sorsa 78′), Benedetti (Di Mitri 86′), Stauciuc (Adragna 90′). In panchina: Salamone, Ujkaj, Di Mitri, Di Noia, Vapore. All. Aronica.

SORRENTO: Del Sorbo; Shaw (Bernabeo 61′), Fusco, Solcia; Paglino ((84’Milan), Cuccurullo, Cangianiello (Potenza 61′) Colombini; Ricci (Riccardi 72′), Esposito; Sabbatani. In panchina: Harrasser, D’Aniello, Crecco, Plescia, Tonni, Matera,. All. Serpini

Arbitro: Totaro di Lecce; assistenti: Nicosia di Saronno e Bernasso di Milano. Quarto ufficiale: Madonia di Palermo. Operatore FVS: Chichi di Palermo.

Reti: Kirwan 3′, Salines 49′, Canotto 53′, Stauciuc 84′

Note. Ammoniti: Marcolini, Motoc, Riccardi

Calci d’angolo: 4-5

Recuperi: 10’ pt, 5’ st

Spettatori: 2277