Calcio a 5: il Marsala Futsal piega l’History Roma in rimonta

Il Marsala Futsal conquista una vittoria importante tra le mura amiche del Palasancarlo contro l’History Roma 3Z, nella 12ª giornata del campionato di Serie A2 Girone D che porta gli azzurri secondi in classifica, a pari punti della Gear Piazza Armerina e a -5 punti dal lanciato Messina.

Primo tempo

I capitolini partono bene sul parquet lilybetano, sono pericolosi in fase offensiva, chiudono nella fase difensiva e fanno male sulle ripartenze. Ed è al 7’ che proprio di contropiede sono gli ospiti che sorprendono Vallarelli costretto a uscire dalla porta e Gigiotti sigla l’1 a 0, l’unica rete però di giornata. Il Marsala Futsal fatica a trovare spazi ma non molla e il finale della prima frazione di gioco premia i padroni di casa: uno scambio Pierro-Barroso porta in goal lo spagnolo che punisce l’History al 18’. Si va all’intervallo sull’1 a 1.

Secondo tempo

La rete sul finale del primo tempo è il ‘campanello’ che suona per tutta la seconda parte della gara: capitan Patti e compagni scendono in campo con un’altra energia, un’altra forza, un’altra fame. Il muro romano sembra reggere nonostante i continui assalti, la palla sembra non voler trovare la rete difesa dai romani, fino a 1 minuto e mezzo dalla fine, quando Barroso, servito squisitamente da De Bartoli sulla fascia, trova il gol che spezza l’equilibrio del match, perchè pochi secondi dopo, l’History capisce che le cose ‘si mettono male’ e mette in campo la formula del power play che non è la soluzione giusta: Patti vede la porta sguarnita, lancia lungo e trova la rete del 3 a 1. A 49’ secondi dalla fine, identica sequenza, questa volta è Tendero a lanciare la sfera verso la porta degli ospiti senza ultimo uomo e la partita termina sul 4 a 1.