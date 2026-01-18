Allerta meteo in Sicilia, la Protezione Civile invita i sindaci ad attuare le misure previste nei Piani comunali

La Regione Siciliana ha attivato tutte le strutture sul territorio per una preparazione adeguata in previsione dei fenomeni più intensi, in vista dell’ondata di maltempo che colpirà la Sicilia a partire dalle prossime ore, nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Un avviso di preallerta è stato diramato già nella giornata di ieri dalla Protezione civile regionale alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti invitando in particolare i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali. In diversi Comuni, specie sul versante orientale dell’isola, i primi cittadini hanno già firmato apposite ordinanze per la chiusura precauzionale degli uffici pubblici e delle scuole.
Il dipartimento ha inoltre sospeso congedi e permessi per il personale e ha attivato le Organizzazioni di volontariato per supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione.
«La Regione si è mossa fin da subito – dichiara il presidente Renato Schifani – per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione e il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, è in costante contatto con il dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori».
Nelle prossime ore, gli avvisi di protezione civile continueranno a fornire regolarmente tutti gli aggiornamenti sui fenomeni previsti con i livelli di allerta e le fasi operative per le varie zone della Sicilia.
