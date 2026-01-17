Pietro Bartolo va con Renzi: ufficiale l’adesione a Casa Riformista

L’ex eurodeputato Pietro Bartolo, che alcuni giorni fa aveva lasciato il Partito democratico, aderisce a Casa riformista, formazione politica promossa da Italia viva.

L’ufficialità è arrivata oggi, nel corso dell’assemblea di Italia Viva a Milano.

“Diamo il benvenuto a Pietro Bartolo, medico con una lunga esperienza a Lampedusa, dove ha operato in prima linea nell’assistenza sanitaria e già europarlamentare – si legge sui social di Italia Viva -. Il suo percorso rappresenta per la comunità di Casa riformista un contributo di competenza e visione”.

Nel corso del suo intervento, Bartolo è tornato sul tema dell’accoglienza agli immigrati. “Lampedusa è un luogo in cui l’Europa apre le sue porte, come ha sempre fatto da millenni. Da prima, cioè, che esistesse Giorgia Meloni. Alla presidente del Consiglio mi sento quindi di dire: ‘Stai serena, Giorgia. L’Italia continuerà ad accogliere anche dopo di te”. A seguire, l’ex europarlamentare siciliano ha aggiunto: “L’Europa è un luogo di accoglienza e speranza. Ma la speranza va alimentata. Per farlo l’Italia deve tornare a guardare l’orizzonte con la voglia di tornare a essere un paese degno della sua storia. Non essere questa triste, goffa, servile controfigura senza alcuno spessore internazionale che è il governo di Giorgia Meloni. L’idea di alimentare la speranza deve vedere unito il centrosinistra. E’ importante che a questo progetto partecipino senza veti tutte le forze riformiste e progressiste. Se ci perderemo in mille sigle, rivoli, veti, tatticismi, non riusciremo a spuntarla e non sapremo dare all’Italia il futuro che merita. Per vincere questa sfida ho deciso di aderire al progetto di Casa Riformista”.