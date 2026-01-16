Pesca Sicilia, finanziati progetti per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla competitività e alla sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dieci gli interventi finanziati, per un importo complessivo di otto milioni di euro. L’azione è volta a supportare la capacità produttiva e gestionale delle imprese e l’innovazione tecnologica anche tramite investimenti in dispositivi di sicurezza per ridurre i rischi di incidenti sul lavoro. «Il governo Schifani – dice l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – è al fianco delle aziende del settore ittico. Con questo avviso sosteniamo le micro, piccole e medie imprese favorendo il lavoro in sicurezza degli addetti, attraverso il sostegno pubblico agli investimenti per la realizzazione e l’adeguamento degli impianti e delle infrastrutture per il miglioramento delle condizioni di lavoro». La graduatoria è consultabile a questo link.