Marsala: allerta meteo, chiusa Villa Cavallotti per pericolo crollo alberi e rami

Marsala il Comune ha disposto la chiusura di Villa Cavallotti nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale alla luce del rischio legato all’allerta meteo, già segnalata nelle ultime ore e che dovrebbe interessare in modo particolare la giornata di martedì. E’ in arrivo in Sicilia infatti, un ciclone freddo e con neve. La decisione nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e privata, considerata la possibile intensità dei fenomeni atmosferici previsti, che potrebbero rendere pericolosa la permanenza all’interno dell’area verde, soprattutto in presenza di vento forte e piogge. La chiusura temporanea di Villa Cavallotti rientra tra le misure di prevenzione normalmente adottate in caso di condizioni meteo avverse, al fine di evitare situazioni di rischio per i cittadini. L’Amministrazione invita pertanto la popolazione a prestare attenzione agli avvisi ufficiali, a limitare gli spostamenti non necessari e a rispettare le disposizioni adottate fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.