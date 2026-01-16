Per l’atleta mazarese Pino Pomilia un 2025 di sport, prevenzione e solidarietà

Per l’atleta senior Pino Pomilia il 2025 si chiude con un bilancio più che positivo, fatto di impegni, partecipazione e tanta solidarietà. L’atleta mazarese guarda con soddisfazione all’anno appena trascorso, che lo ha visto protagonista di numerose iniziative sportive e sociali, sempre con un messaggio chiaro: promuovere la prevenzione e la cultura del benessere. Podista instancabile, Pomilia ha preso parte a diverse maratone e manifestazioni podistiche a livello regionale e nazionale, portando ovunque il suo impegno per la prevenzione dei tumori. Dal 2011 è infatti testimonial della LILT, ruolo che interpreta con passione e continuità, affiancando allo sport una costante attività di sensibilizzazione.

Accanto alle competizioni, numerosi sono stati gli incontri, meeting e convention ai quali ha partecipato come relatore, affrontando temi centrali come l’importanza del binomio sport–alimentazione, elemento fondamentale per uno stile di vita sano e per la prevenzione delle malattie. Un percorso che da sempre lo vede coinvolgere istituzioni, associazioni, volontari, medici specialisti ed esperti, in un lavoro di squadra volto a informare e intervenire in modo concreto. Attraverso l’Associazione Antonella Pomilia, Pino ha continuato a stare vicino alle persone più fragili, sostenendo iniziative di solidarietà e progetti dedicati ai ragazzi e alle ragazze speciali. Il 2025 è stato anche l’anno del grande successo della STRAWOMAN a Mazara del Vallo, evento che ha registrato una straordinaria partecipazione. Non solo territorio locale: Pomilia ha voluto estendere il suo impegno solidale anche oltre i confini nazionali, sostenendo i bambini del villaggio di Kendwa, in Zanzibar.

Sempre disponibile a supportare iniziative di aiuto per i più bisognosi, nel periodo natalizio, attraverso il Gruppo Campisi, è stato vicino ai ragazzi della UILDM, condividendo con loro momenti di festa e vicinanza umana. Lo sguardo ora è rivolto al futuro. Il 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti e progetti di grande rilievo, capaci di coinvolgere ancora una volta sport, solidarietà e prevenzione. È già ufficiale la nuova edizione della STRAWOMAN, che tornerà a Mazara del Vallo come unica tappa in Sicilia, in programma domenica 11 ottobre 2026. “Un sentito ringraziamento – afferma Pino Pomilia – a chi da sempre ha sostenuto i miei progetti e a coloro che continuano a dimostrarmi grande partecipazione, collaborazione e vicinanza”. Un ringraziamento che racchiude lo spirito di un impegno che non si ferma e che guarda con entusiasmo alle nuove sfide del prossimo anno.