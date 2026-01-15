La Trapani Shark torna SSD: “Così definiamo la revoca della convenzione del Palazzetto”

Uno dei nodi che hanno portato ad una rottura tra l’Amministrazione comunale e la Trapani Shark sul PalaDaidone (o PalaShark) era il cambio di denominazione societaria. Ora però Antonini ha fatto sapere che la società è ritornata alla sua originaria denominazione di Società Sportiva Dilettantistica, auspicando che “… si tratti solo di un passaggio temporaneo in vista delle prossime sentenze della giustizia ordinaria italiana ed europea. La comunicazione è stata inviata anche al Comune di Trapani per aiutare dirigenti e funzionari nella definizione della procedura di revoca della convenzione che ora, sulla base del procedimento a suo tempo iniziato, dovrà essere chiusa automaticamente per mancanza di motivazioni a proseguire”. Poi però, un commento finale e fortemente critico sul primo cittadino Giacomo Tranchida: “A nulla valgono i commenti social di un sindaco sempre alla ricerca di qualche invenzione o cavillo da utilizzare a suo piacimento per venire meno ad impegni siglati. Possiamo solamente salutarlo e invitarlo a contattarci tra 27 anni quando, siamo convinti, alla guida della Città ci sarà finalmente un sindaco virtuoso“.