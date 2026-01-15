Torna il maltempo nelle prossime ore: in Sicilia occidentale pioggia, vento e allerta gialla

Torna l’allerta gialla in Sicilia Occidentale. Dopo il miglioramento delle condizioni meteo degli ultimi giorni, nelle prossime ore si attendono nuove precipitazioni, specie a sud ovest. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino meteo che prevede per venerdì 16 gennaio piogge sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Non sono previste variazioni di rilievo per quanto riguarda le temperature, mentre i venti saranno localmente forti da sud ovest e i mari saranno molto mossi.