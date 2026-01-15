Pallacanestro Marsala al PalaMedipower per invertire la rotta. Domenica big match contro Peppino Cocuzza

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a una sfida cruciale nel campionato di Regionale Sicilia Girone Ovest 2025/2026. Domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, al PalaMedipower di Marsala, i biancoblu affrontano la Peppino Cocuzza S. Filippo del Mela in un match che vale il riscatto per entrambe le squadre.​

La NP Marsala, reduce da una serie di sconfitte che l’hanno relegata nelle zone basse della classifica, vede in questa partita l’opportunità per massimizzare il bottino e rilanciarsi. Il Peppino Cocuzza, invece, arriva con 2 vittorie all’attivo, l’ultima conquistata sabato scorso contro il Cus Palermo, e punta a recuperare i 2 punti persi all’andata contro i marsalesi. Squadra messinese che ha cambiato allenatore e mentalità, recuperando il giocatore chiave Mladen Dmitrovic: un roster talentuoso che non merita la sua posizione in classifica e che ora gioca con fame di riscatto.​

La classifica al momento parla chiaro: la lotta è serrata ai vertici, mentre NP Marsala e Cocuzza navigano in acque agitate, appaiate o vicine nelle retrovie.​ Andrea Anteri, assistant coach della NP Marsala, non nasconde l’importanza del match: “Ci siamo allenati bene questa settimana, recuperando qualche acciacco. Arriviamo preparati a questa partita, che per noi è come l’unica vittoria fuori casa da conquistare in casa propria. È una gara pericolosa, contro una squadra rinata che ha cambiato tutto. Abbiamo bisogno del supporto totale del PalaMedipower: vogliamo un palazzetto pieno per spingere i ragazzi verso i due punti”.