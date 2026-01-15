Marsala, continua la mobilitazione del Comitato per il NO alla riforma Nordio ￼

Prosegue a Marsala la campagna di informazione e raccolta firme promossa dal Comitato Marsalese per il NO alla riforma Nordio. Nel corso delle ultime iniziative pubbliche, il Comitato ha già raccolto oltre 50 firme e registrato una partecipazione significativa da parte della cittadinanza, con numerose persone che hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente alle attività del Comitato. La raccolta firme online continua ed è accessibile al link ufficiale del Ministero della Giustizia:

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034

Il 13 gennaio, il numero complessivo delle firme raccolte ha raggiunto quota 386.026, pari al 77,21% del totale necessario. Un risultato che il Comitato definisce una risposta netta e partecipata contro quello che viene giudicato un atto di autoritarismo da parte del Governo, colpevole – secondo i promotori – di aver già fissato le date del referendum senza attendere, come da prassi democratica, la conclusione della raccolta delle firme. Contro il decreto, il Comitato annuncia la presentazione di ricorsi in tutte le sedi istituzionali competenti. Il Comitato Marsalese per il NO conferma quindi la prosecuzione della mobilitazione sul territorio e invita tutte le cittadine e i cittadini marsalesi a partecipare al prossimo incontro pubblico, che si terrà giovedì 15 gennaio, dalle ore 20, presso il locale Assud di Piazza San Francesco.

Anche nel corso della serata sarà allestita una postazione per la raccolta delle firme, per la quale sarà necessario essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con le relative credenziali. Il Comitato Marsalese per il NO è composto da: A.N.P.I., Associazione Difesa della Costituzione, CGIL Camera del Lavoro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Democratico. Una mobilitazione che continua a crescere, con l’obiettivo di difendere i principi costituzionali e promuovere una partecipazione democratica ampia e consapevole.