Rc auto, stangata in arrivo per migliaia di siciliani: aumenti dopo sinistri con colpa

Brutte notizie per oltre 31.000 automobilisti siciliani. Secondo un’analisi condotta da Facile.it, sono migliaia gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel corso del 2025, vedranno peggiorare la propria classe di merito nel 2026, con un conseguente aumento del costo della polizza Rc auto. Il peggioramento della classe bonus-malus rappresenta uno degli elementi più penalizzanti per chi causa un incidente, poiché si traduce quasi automaticamente in un premio assicurativo più elevato, incidendo in modo diretto sul bilancio delle famiglie.

Le province più colpite

Analizzando i dati a livello territoriale, emerge che alcune province siciliane risultano più esposte di altre. In particolare, Trapani, Caltanissetta ed Enna sono le aree che hanno registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e che, di conseguenza, subiranno gli effetti più rilevanti in termini di rincari assicurativi. Nel dettaglio, Trapani spicca con l’1,39% degli assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, un dato che si riflette anche sull’andamento dei premi.

Premi Rc auto in crescita

A dicembre 2025, il premio medio Rc auto in Sicilia si è attestato a 640,16 euro, segnando un leggero aumento dello 0,8% rispetto a dicembre 2024. In provincia di Trapani, però, la crescita risulta più marcata, con una variazione del +1,7% del premio medio nello stesso periodo. Un incremento che, sommato al peggioramento della classe di merito per chi ha causato un incidente, rischia di tradursi in rincari ben più consistenti per migliaia di automobilisti.

Un peso crescente per le famiglie

Il quadro che emerge conferma come l’Rc auto continui a rappresentare una voce di spesa significativa per i siciliani, soprattutto in un contesto di aumento generale dei costi. Per molti automobilisti coinvolti in sinistri con colpa, il 2026 potrebbe dunque iniziare con una polizza più cara, rendendo ancora più importante una guida prudente e una maggiore attenzione alla scelta delle coperture assicurative.