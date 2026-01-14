La Lega Basket cita a giudizio Antonini per diffamazione aggravata a mezzo stampa

Non c’è pace per Valerio Antonini e la Trapani Shark. La Lega Nazionale Pallacanestro ed il suo Presidente Francesco Maiorana, hanno reso noto che la locale Procura della Repubblica, ieri ha notificato, nei confronti del presidente granata, un decreto di citazione a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, previsto e punto dall’art. 595, commi 1 e 3, del Codice Penale, disposta a seguito dell’intervista rilasciata dal legale rappresentante della società siciliana, in data 27/08/2024, sul canale Youtube TPOSTNEWS TV e sul sito web tpostit.it. L’udienza predibattimentale è stata fissata, avanti al Tribunale penale di Trapani, per il giorno 14 maggio 2026 alle ore 9.30. Lega Nazionale Pallacanestro e l’avvocato Francesco Maiorana, assistiti dal legale Mattia Grassani del Foro di Bologna, si costituiranno parte civile, nel giudizio de quo, per la tutela dei propri diritti.