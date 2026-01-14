Jasmin Repesa parla dopo l’addio alla Trapani Shark: “Doveva finire così, addolorato”

A un mese dalle dimissioni da allenatore della Trapani Shark, il coach croato Jasmin Repesa ha finalmente rotto il silenzio in un’intervista rilasciata alle colonne del Giornale di Sicilia. La stagione della squadra siciliana è stata caratterizzata da un finale burrascoso: Repesa ha lasciato il club dopo un periodo difficile e dopo che la squadra è stata esclusa dal campionato di Serie A. Nelle sue dichiarazioni, Repesa si è mostrato “profondamente addolorato” per la situazione vissuta, soprattutto pensando ai tifosi e alla città di Trapani che, a suo dire, meritano rispetto per l’attaccamento dimostrato ai colori granata. Ha definito l’intera vicenda qualcosa che “non poteva finire in modo diverso”, sottolineando che ora la parola passa alle autorità giudiziarie e agli avvocati per chiarire gli aspetti più controversi dell’esclusione dal campionato.

L’allenatore ha esortato i supporter a non vedere questa tappa come una fine definitiva, ma piuttosto come un “timeout”, invitando a ripartire dall’amore per lo sport e dalla comunità trapanese che, secondo lui, resta la vera forza intorno alla pallacanestro in città. Alle spalle di queste parole c’è un contesto di tensione tra società e tecnico: nelle settimane precedenti, infatti, la Trapani Shark ha respinto le dimissioni dell’allenatore definendo “infondate” alcune delle accuse rivoltegli e criticando il suo comportamento durante il periodo di crisi interna. La vicenda di Repesa e della Trapani Shark resta quindi aperta, tra riflessioni su quanto accaduto in campo e fuori e l’auspicio di poter ritrovare, in futuro, serenità e successi per il basket a Trapani.