A Campobello si torna a teatro con “Il Bello di Sicilia”, apre Claudia Gerini

Prenderà il via domenica 8 febbraio, alle ore 18.30, con lo spettacolo “Unplugged d’autore” con l’attrice Claudia Gerini, la terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, che anche quest’anno andrà in scena, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. A seguito di problematiche organizzative, il cartellone, la cui apertura era stata inizialmente programmata per il mese di dicembre, è stato rimodulato e sarà nuovamente promosso dalla Quintosol production, che nella passata edizione ha riscosso grande successo e apprezzamento da parte del pubblico.

Lo spettacolo di apertura, “Unplugged d’Autore”, è una performance coinvolgente e raffinata che vedrà protagonisti Claudia Gerini, in una veste inedita di attrice e cantante, e il talentuoso chitarrista Domenico Anellino, in un format musicale originale che unisce parole, musica ed emozioni. Un viaggio sonoro attraverso la canzone d’autore italiana e internazionale, tra omaggi a grandi nomi della canzone come Fabrizio De André, Pino Daniele, Battisti, Ornella Vanoni e Loredana Bertè. In programma altri 6 spettacoli di musica e cabaret con importanti nomi del panorama artistico nazionale: Toti e Totino, Francesca Alotta, Ernesto Maria Ponte, Roberto Lipari, Tony Esposito e l’orchestra “Luna Rossa”, che chiuderà la rassegna, domenica 10 maggio, con l’immancabile omaggio a Renzo Arbore. Anche quest’anno la direzione artistica sarà curata da Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che hanno articolato un cartellone che vuole essere al contempo divertente e popolare, adatto a un pubblico di tutte le età. La campagna abbonamenti è già attiva presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi. Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito www.ticketzeta.it. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare la Carta Docenti.