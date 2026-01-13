Turismo destagionalizzato, il ministero assegna 130mila euro al comune di Marsala

Turismo destagionalizzato, il ministero assegna 130mila euro al comune di Marsala

martedì 13 Gennaio 2026 - 16:13

Il Ministero del Turismo valuta positivamente il progetto “Marsala 4.0: Tra Innovazione e Tradizione

presentato dall’Amministrazione e per il quale beneficerà del finanziamento di quasi 130 mila euro. Le risorse provengono dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), con il quale il competente Ministero assegna contributi per interventi e investimenti nel settore turistico.

L’obiettivo indicato nel progetto – che prevede una compartecipazione del Comune di 43 mila euro – è quello di valorizzare il territorio attraverso grandi eventi culturali e concerti di rilievo nazionale, funzionali alla destagionalizzazione e al posizionamento mediatico di Marsala, quale destinazione turistica 4.0, secondo il progetto presentato lo scorso settembre con delibera della Giunta comunale.

