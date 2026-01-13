Trapani Shark fuori dalla A, ma è ancora guerra tra Antonini e la Federazione

Nonostante il vertice tra Federazione Italiana Pallacanestro e Lega serie A sia arrivata alla decisione conclusiva di escludere la Trapani Shark dal Campionato, è ancora guerra aperta tra il presidente Valerio Antonini e la FIP. “Andrò fino in fondo. Non mollo di un centimetro. Il piano è che dobbiamo vincere con la giustizia ordinaria. Altrimenti andremo alla Corte europea. Abbiamo già preparato anche un ricorso come ha fatto Andrea Agnelli con la Juventus, che ha vinto. È una battaglia che è destinata a distruggere per semprela giustizia sportiva” afferma il patron granata.

Di contro però la Federazione sta preparando il cosiddetto “terreno”. Perchè si è sentita danneggiata: “In relazione ai recenti comunicati denigratori dell’affiliata Trapani Shark – fa sapere la Federazione in un comunicato – diramati tramite il proprio sito e i propri canali social, nonché alle pretestuose dichiarazioni rilasciate dal Sig. Valerio Antonini, la Federazione Italiana Pallacanestro, nel confermare la legittimità del proprio operato e l’infondatezza sotto ogni profilo delle ricostruzioni effettuate dal Sig. Antonini, rende noto di aver conferito mandato ai legali per agire a tutela della propria onorabilità in tutte le sedi competenti”.