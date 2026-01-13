Il Parco Archeologico di Lilibeo ospita il Teatro dei Pupi

Al Parco Archeologico Lilibeo Marsala, sabato 17 gennaio alle ore 17, approda lo spettacolo scritto e realizzato dall’Associazione Culturale “Finestre sul Mondo” dal titolo “Le ultime ore di Matteo Messina Denaro”, una rappresentazione attraverso il teatro siciliano di figura “per eccellenza” che è l’opera dei pupi, a tre anni di distanza dall’arresto del super boss della mafia. Un lavoro nato come possibile strumento educativo e di riflessione soprattutto per le nuove generazioni, con un linguaggio semplice ma efficace, in grado di raggiungere qualsiasi pubblico. La rappresentazione – che si terrà presso la sala conferenze “Maria Luisa Famà” – vede protagonista la secolare storia dei pupi in Sicilia, ma si fonde con la modernità, attraverso la rappresentazione e la trasmissione di immagini video, per consentire ai giovanissimi di poter apprendere la storia anti mafiosa del nostro Paese, promuovendo così una cultura della solidarietà e dell’antimafia. “Ospitiamo volentieri l’evento – dice la direttrice del Parco, Anna Occhipinti – per contribuire ad alimentare un forte sentimento di adesione alla cultura della legalità, celebrando la migliore storia del nostro Paese, il bello e il giusto”.