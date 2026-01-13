“Lingua dei Segni”, il Comune di Marsala affida il servizio per i soggetti audiolesi

Il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala, in attuazione dei una delibera della Giunta Municipale ha affidato il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), a beneficio delle persone audiolese. Sarà svolto dall’Associazione Nazionale Interpreti Lingua dei Segni Italiana (ANIMU) tramite un’equipe formata da due professionisti in materia. A loro il compito della traduzione simultanea della lingua parlata, secondo grammatica visivo-gestuale naturale, in occasione di eventi ed attività socio-culturali a carattere civile o religioso.
Su quest’ultimo aspetto, in particolare, le persone audiolese potranno fruire del servizio LIS durante le messe – di norma, la domenica – che saranno celebrate nel corso del 2026 nella Chiesa Madre. Con successive direttive, l’Amministrazione comunale individuerà altre iniziative per le quali sarà richiesto il servizio di interpretariato nella lingua dei segni.