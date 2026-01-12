Virtus Femminile Marsala ancora a secco di vittorie, la Salernitana vince al Municipale

La Virtus Femminile Marsala ha disputato la 10ª Giornata dí Campionato Serie C Femminile Nazionale contro la U.S. Salernitana Women 1919 al Municipale “Nino Lombardo Angotta”, gara conclusa sul risultato di 1-6 per le ospiti campane. Dalla panchina azzurra risultato amaro per la differenza reti nonostante la prestazione soddisfacente dopo la trasferta di Matera. Numerose indicazioni e approvazioni sono arrivate da mister Valeria Anteri che ha colto l’occasione per lanciare gli ultimi innesti come Giulia Bonanno subentrata all’infortunio di Arianna Pisciotta e Carlotta Nicocia che ha avuto qualche minuto di prova dopo la lunga assenza dal campo. A segno per le avversarie vanno Manca (doppietta), Rianna, Klai, Vergari e Mercede, mentre per le lilybetane ancora Maya Pellegrini, che nonostante i pochi palloni toccati trova rapidamente la rete del pareggio in apertura di secondo tempo. Fuori casa il prossimo appuntamento che chiuderà il girone d’andata per il gruppo marsalese che domenica 18 gennaio affronterà l’Academy Abatese a Napoli.