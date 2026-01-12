Ulisse torna a Itaca… seeeee! Parodia piccante diverte il teatro Impero di Marsala

Al Teatro Impero di Marsala, la Compagnia Sipario ha incantato il pubblico con “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”, parodia esilarante andata in scena domenica 11 gennaio 2026. Lo spettacolo, secondo appuntamento della 18ª rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” diretta da Vito Scarpitta, ha trasformato l’epica omerica in una commedia siciliana irresistibile, ricca di gag e doppi sensi. Il pubblico ha riso di gusto per oltre due ore, premiando con applausi scroscianti una messinscena travolgente.​​

Un Ulisse siculo e piccante

La storia classica di Ulisse, con il suo viaggio tormentato da Troia a Itaca tra mostri mitologici e l’astuzia contro i Proci, diventa qui una parodia ironica e pepata, dal “dolce al semi piccante all’nduja”. Ulisse è un “naufrago affascinante” che “soleggia” per il Mediterraneo tra combattimenti e belle donne, mentre Penelope aspetta a casa “fra una… e l’altra”, con un Telemaco “cuccio” delicato e una nutrice protettrice esilarante. Mostri e divinità si tramutano in figure grottesche per una sequenza di gag rocambolesche, culminanti nel ritorno vendicativo zeppo di colpi di scena tragicomici.​​

L’Ulisse incarna un seduttore siculo irresistibile, mentre la Penelope regala sguardi maliziosi e battute taglienti che hanno conquistato tutti. Ogni attore domina la scena con mimica esagerata e voci potenti, trasformando divinità e proci in macchiette memorabili; il regista Vito Scarpitta orchestra un ensemble affiatato che passa dal dialetto pepato alle canzoni riadattate con maestria. Il pubblico ha applaudito a scena aperta, esaltando la chimica tra i protagonisti che rende lo spettacolo un tripudio di energia contagiosa .​

Rassegna di successi

Patrocinato dal Comune di Marsala, con main sponsor Le Caserie, “Lo Stagnone” conferma il suo appeal. Il prossimo imperdibile appuntamento sarà il 25 gennaio, con il ventennale di “Minkia signor tenente”, con Antonio Grosso. Biglietti su Liveticket o presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone in via dei Mille o alla tabaccheria Fischietti in via Garibaldi a Marsala.