Rugby: gara intensa per il Trapani che stravince sul San Gregorio

Si è disputata presso l’ex campo CONI di Trapani la sfida tra Trapani Rugby e San Gregorio, conclusasi con la vittoria dei granata per 24-12 al termine di una gara intensa, corretta e di alto contenuto tecnico. L’incontro si apre con un buon approccio del Trapani, che mostra fin da subito una discreta qualità nel gioco aperto, pur soffrendo nelle fasi statiche, in particolare nelle touche e in mischia chiusa. Proprio da queste piattaforme di lancio il San Gregorio riesce a costruire il proprio vantaggio: dopo aver trovato il giusto equilibrio nel gioco, gli ospiti sbloccano il risultato portandosi sul 7-0 e, sfruttando ancora una volta una buona organizzazione nelle fasi di conquista e una efficace distribuzione del pallone, vanno a segno per la seconda volta. Il primo tempo si chiude così sullo 0-12 in favore del San Gregorio.

Nella ripresa cambia completamente l’inerzia della gara. Il Trapani cresce in maniera evidente, soprattutto nel lavoro degli avanti: la mischia granata diventa dominante, guadagnando metri e garantendo palloni di qualità, con un “piede avanzante” che permette alla squadra di attaccare con continuità. Da punti di incontro rapidi e ben organizzati nascono quattro mete molto simili nella loro costruzione, che ribaltano il risultato e certificano la superiorità mostrata nel secondo tempo.

A firmare le marcature per il Trapani sono stati Russo, Girello, Arrondo e Alestra, per un parziale che porta il punteggio finale sul 24-12 e consegna ai granata una preziosa vittoria casalinga.

Una prestazione che va oltre il risultato e che premia mentalità, determinazione e capacità di non disunirsi nei momenti di difficoltà, confermando la volontà del Trapani Rugby di difendere il campo di casa e di crescere partita dopo partita. Coach Anselmo dichiara: “Sapevo che questa squadra aveva un grande potenziale. È un gruppo composto da molti giovani, e oggi abbiamo dimostrato prima di tutto a noi stessi che c’è ancora tanto da lavorare, ma che possiamo ottenere risultati importanti e, soprattutto, divertirci, che è la cosa più importante. Forza Trapani”.